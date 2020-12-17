Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 'ceza' tepkisi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda tur atladıkları maçın ardından konuştu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Bana para cezası vermişler, sportmenliğe aykırı konuşmalarımdan. Sportmenliğe aykırı ne konuştum ben? Ben Türk futbolu ile ilgili düşüncelerimi belirttim ve herhalde bununla ilgili bir hakkım vardır.

DAHA LEHİMİZE KARAR VERMEDİ

VAR daha lehimize karar vermedi, aleyhimize verilenlere bir baksınlar. Biz VAR'dan 5-6 puan kaybettiğimizi söylüyoruz, herhalde bunu söyleyebiliriz

HAKKIMIZI SAVUNMAK ZORUNDAYIZ

Hangisi doğru, hangisi yanlış, kimse bilmiyor. Ceza alanı içinde nasıl penaltı olacak, hangisi verilecek kimse bilmiyor. Ne yapalım, bir şey konuşmayalım mı? Konuşmak, hakkımızı savunmak zorundayız."