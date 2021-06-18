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Futbol
Haber Giriş: 18.06.2021 - 21:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvesi! Beklenen görüşme...

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Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvesi! Beklenen görüşme...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunu çözüme kavuşturmak için bir araya geleceği belirtildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın durumu netlik kazanıyor.

NTV'nin haberine göre; Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşme konusunu görüşmek yarın Sergen Yalçın ile bir araya geliyor.

Kulüp binasında yapılacak görüşmede başkan Ahmet Nur Çebi, 48 yaşındaki çalıştırıcıya resmi teklifi sunacak.

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Anlaşma sağlanması halinde Sergen Yalçın, Beşiktaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Sergen Yalçın sözleşme için ilk görüşmeyi bir süre önce kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ile yapmış, kadro planlaması ve taleplerini iletmişti.

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