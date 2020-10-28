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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 28.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın: "Savunma sorunu çözeceğiz"

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Beşiktaş’ta Yalçın, galibiyete rağmen eksiklerinin farkında olduklarını söyledi.

Ligde 3 hafta sonra çıktığı maçta Denizli’yi deplasmanda 3-2 yenip üç maçlık galibiyet hasretine son veren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, futboldan çok alınan sonuçtan memnun...

Yöneticilerle sohbet eden Yalçın’ın “Zor şartlarda hazırlandık. Son gün takıma katılan, antrenman eksiği olan futbolcuları ekibe kaynaştırmak için uğraştık. Futbolcularla birebir konuşarak sistemimizi anlattık, uyum süreçlerini hızlandırdık” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu koşullarda zor da olsa alınan üç puandan memnun olan başarılı teknik adam, “Takımın moral-motivasyonu yükseldi. Defansta sıkıntı var ancak çözeceğiz. Kalede Ersin ve Utku’ya inancım tam. Güçlü olmalıyız. Bunu da başaracağız” dedi. 

Son Dakika Haberi | Beşiktaşta Sergen Yalçın: Savunma sorunu çözeceğiz

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