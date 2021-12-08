Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için istifa iddiası!

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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar almaya devam eden Beşiktaş'ta bir kez daha istifa konusu gündeme geldi.

A Spor'da yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın Kayserispor maçı öncesinde görevi bırakma ihtimali bulunuyor.

Haberde; Yalçın'ın yakın çevresine bu düşüncesini paylaştığı da belirtildi.

İSTİFA SORUSUNU YANITLAMIŞTI

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup olduğu gecenin ardından istifa soruna yanıt veren Sergen Yalçın, "Sezon başında bunların olacağını söyleseler inanmazdık herhalde. Geçen sezon zordu ama çok iyi şeyler yaptı futbolcular. Takıma önemli takviyeler yaptık. Kağıt üzerinde olanlar sahaya yansımayabiliyor. Sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların sorumlusu benim bahane edecek bir durumum yok. Beşiktaş camiasının sağlıklı kalması gerekiyor, iyi gitmesi gerekiyor. Bizim için iyi görünmüyor, sağlıklı görünmüyor. Böyle olmasını istemezdik geçen sene gibi kupalar kazanmak isterdik ama şu ana kadar bunu başaramadık. İnşallah en kısa sürede toparlarız" şeklinde konuşmuştu.

İLK ZİRVEDEN DEVAM KARARI ÇIKMIŞTI

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Ligin 14. haftasında Giresunspor karşısında alınan 4-0 yenilginin ardından Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi arasında toplantı gerçekleşmişti.

28 Kasım Pazar günü gerçekleşen zirveden Sergen Yalçın ile yola devam edilmesi yönünde karar çıkmıştı.

Toplantının ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Başarısız gidişin nedenleri nedir, tersine çevirmek için neler yapabiliriz, hocamız neler yapacak, biz neler yapacağız değerlendirmeler yaptık. Hocamızın kendine ve takımına inancı olduğunu kendisi belirtti. Başkanımız ve yönetimizin hocaya olan inancı var. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

18 PUAN GERİDE

Ligde son 5 maçtır kazanamayan siyah-beyazlılar, lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde 21 puanla 9. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi grubunda ise puan alamadı.

DEVLER LİGİ'NDE KÖTÜ REKOR

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve grup aşamasını puansız tamamlayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin 20 yıl önceki performansını tekrarladı.

Beşiktaş Fenerbahçe'nin 2001/02 sezonundaki performansından sonra Şampiyonlar Ligi grup aşamasını puansız tamamlayan 2. Türk takımı olurken, yediği 19 golle de rekor kırdı.

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Siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamalarında en fazla gol yediği sezonu geride bırakmış oldu.