Son dakika haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın hezimet sonrası özür diledi

Ağır bir mağlubiyet aldıklarını belirten Yalçın, "Öncelikle şunu söylemek lazım, ağır bir mağlubiyet aldık, hem oyunsal hem de skor anlamında bizim için gerçekten zor bir gün oldu bugün. Camiamızdan özür diliyoruz. Çok açıklama yapmak istemiyorum. Açıklama yaparsak sahanın içine, oyunculara gireceğim." diye konuştu.

Taraftarlardan yenilginin sorumlusu olarak özür dileyen Yalçın, "Teknik direktör benim, sorumlu benim. Bu ağır mağlubiyetin sorumlusu benim. Tekrardan söylüyorum, özür diliyorum taraftarlarımızdan." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımın organize ve iyi bir oyun çıkararak galibiyet elde ettiğini dile getirdi.

Konyaspor'u tebrik eden Yalçın, "Bugün oynadığımız oyunun açıklamasının olacağını düşünmüyorum. Bizim açımızdan açıklanacak bir yanı yok. O yüzden oyun anlamında kendi açımızdan bir şey söylemem gerçekten çok zor. Ağır bir mağlubiyet aldık. Öncelikle bununla ilgili camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyoruz." diye konuştu.

Önlerinde daha zorlu günler olacağını ve bir an önce bunun altından kalkmaları gerektiğini aktaran siyah-beyazlı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki hafta bu oyun ve skorun altından kalkmak için çok ciddi bir şekilde çalışmamız gerekecek. Oyunla ilgili çok üzgünüz. Bizim için iyi bir gün olmadı. Zor bir dönemden geçiyoruz ve geçerken de bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Sahaya baktığımız zaman, oyun anlamda gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız var. Buraları çözmeye çalışacağız. Kolay olmayacak ama elimizden geleni yapacacağız. Alınan skorun ve oynanan oyunun çok da bahane edilecek tarafı yok. Belki sezonun başı olması bizim için bir avantaj. Belki herkesin aklı başına gelir. Oyuncu grubu için söylüyorum, herkes için talihsiz bir 90 dakika oldu. İnşallah böyle bir maç tekrar yaşanmaz."

Bir gazetecinin, "Takımın fiziksel ve mental olarak düşük görünme sebebi, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile yapılan maç mı?" sorusuna Yalçın, "Perşembe günü tabii ağır bir maç oynandı. Ancak bu tür konularda çok bahane üretmek istemiyorum. Mesela orada oynatmadığımız bir sürü oyuncu vardı. Çok da sahanın içerisine girmek istemiyorum. Bu takımın teknik direktörü benim. Oynanan oyunun da sorumlusu benim. Mağlubiyetin de sorumlusu benim. Biz bunu telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." yanıtını verdi.