Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın: "Hepiniz her an hazır olmalısınız"

Sergen Yalçın, ligin henüz 4’te 1’ini bitirdiklerini hatırlatarak, “Daha 30 maç var. Bu uzun maratonda hepinize ihtiyacım olacak, bu yüzden kendinizi her an oynayacakmış gibi hazır tutmanızı istiyorum” dedi.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın dün sabahki antrenman öncesi futbolcularla toplantı yaparak hem geçen haftanın analizini yaptı hem de çeşitli uyarılarda bulundu.

HAFTADA 3 MAÇ OLACAK

Ligde son 3 haftada alınan galibiyetler nedeniyle oyuncularını bir kez daha kutlayan Yalçın, önlerinde daha 30 maç olduğunu hatırlatarak, herkesin kendisine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Yalçın, “Ligin henüz 4’te 1’ini bitirdik, önümüzdeki günlerde Türkiye Kupası da başlayacak. Haftada 3 maç yapacağımız bir döneme gireceğiz. Bu zorlu süreci ne kadar az kayıpla kapatırsak, sezon sonu hedeflere ulaşma şansımız o derece yüksek olur. Bu uzun maratonda hepinize ihtiyacım olacak. Herkes her an oynayabilir, bu yüzden herkesin kendisine iyi bakıp profesyonelce yaşamasını ve daima hazır olmasını istiyorum” diye konuştu.

ALANYA MESAİSİ BAŞLADI

Öte yandan siyah beyazlı takım 13 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Taktik çalışması ve yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarının yapıldığı idmana, sakatlığı büyük ölçüde geçen Cyle Larin de katıldı.

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