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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 22.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın: "Erzurumspor ölçü değil, rehavete kapılmayalım"

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Zirvedeki rakiplerinin kayıp yaşadığı haftayı iyi bir şekilde değerlendiren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın temkini elden bırakmıyor.

Siyah beyazlılar, Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başlarken 48 yaşındaki hoca dünkü çalışma öncesi takımla bir toplantı yaptı.

Yalçın “Arkadaşlar sizden sistemli oynamanızı istiyorum. Paslaşın ama hep yan pas olmaz, riskli pas hataları olmaz. Bu nedenle ilk 45 dakika bizim için çok kötü geçti. Perşembe günü Ankaragücü ile yapacağımız karşılaşma daha zor geçecek. Erzurumspor ilk 45 dakika kapalı oynayınca sıkıştık. Sonrasında farklı kazandık ancak rehavete kapılmamalıyız. Sizlerden daha aktif, çabuk ve dik oynamanızı bekliyorum. Hırslı ve isteklisiniz ama yardımlaşma ve sistem açısından eksiklerimizi tamamlamalıyız” diyerek uyarılarda bulundu.

Son Dakika Haberi | Beşiktaşta Sergen Yalçın: Erzurumspor ölçü değil, rehavete kapılmayalım

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