Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta sakatlık sıkıntısı! Sergen Yalçın'ın eli kolu bağlandı

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ta sakat futbolcular kervanına Gökhan Töre de katıldı. Adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilen tecrübeli futbolcu, pazar günü İstanbul’da oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Gökhan Töre’nin yokluğu, daha önceden sakatlıkları bulunan Kevin N’Koudou, Ajdin Hasic ve Atakan Üner’den zaten faydalanamayan teknik direktör Sergen Yalçın’ın elindeki alternatiflerin sayısını iyice azalttı. Yalçın’ın geçen haftaki Yukatel Denizlispor maçında olduğu gibi kanatlarda Cyle Larin ve Rachid Ghezzal’a şans verecek. Ancak bu oyunculardan birinin kötü oynaması gibi olumsuz bir durumda yerine görev yapabilecek, orijinal mevkisi kanat olan bir futbolcu yok.

7 EKSİKLİ ANTRENMAN

Sergen Yalçın’ın, değişiklik yapmaya mecbur kalması halinde asıl mevkisi santrfor olan Güven Yalçın’a kanatta şans vermesi bekleniyor. Beşiktaş, hatırlanacağı üzere kadrodaki diğer kanat oyuncularından Jeremain Lens ve Tyler Boyd’a da, yabancı kontenjanı nedeniyle lisans çıkarmamıştı. Son yaşanan sakatlıkların ardından Beşiktaş kadrosunda olup da forma giyemeyecek kanat oyuncusu sayısı 6’ya yükseldi. Bu arada sakatlıkları süren Kevin N’Koudou, Ajdin Hasic, Atakan Üner ve Gökhan Töre’nin yanı sıra bellerinde ağrı bulunan Josef de Souza, Valentin Rosier ve hafif sakatlığı bulunan Erdoğan Kaya, siyah beyazlı takımın dün yaptığı antrenmana katılmadı.