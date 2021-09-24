Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor! Pjanic, Oğuzhan, Atiba ve Salih Uçan...

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Süper Lig'de 7. haftada Altay ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta art arda sakatlıklar yaşandı.

Siyah-beyazlılarda Miralem Pjanic, 32. dakikada sakatlandı ve yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

İkinci yarıda ise Oğuzhan Özyakup sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.

MAÇTAN SONRA ATIBA VE SALİH...

A Spor'un haberine göre; Altay maçı sonrası adalesinde ağrı hisseden Atiba'nın, Ajax karşısında oynaması zor.

Salih Uçan'ın da sağ arka adalesinde sakatlık yaşadığı belirtilirken Oğuzhan Özyakup'un da Ajax maçında oyma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

TAM 14 İSİM

Beşiktaş'ta sakat olan isimler şu şekilde:

Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Domagoj Vida, N'Koudou, Necip Uysal, Mehmet Topal, Welinton, Pjanic, Montero, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Salih Uçan

SERGEN YALÇIN, AJAX MAÇINA YETİŞECEK İSİMLERİ AÇIKLADI

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Maç sonu sakatlar hakkında bilgi veren Yalçın, "Ajax maçına Batshuayi döner, Larin döner, Rosier zaten cezalı, döner, belki bir de Necip dönebilir, bu kadar. Bugün Pjanic de sakatlandı, olmaz." dedi.