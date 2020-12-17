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Haber Giriş: 17.12.2020 - 23:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Rosier'den transfer açıklaması!

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Rosier'den transfer açıklaması!
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Beşiktaş'ın Tarsus İdman Yurdu'nun 3-1 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Valentin Rosier, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesinin bitecek olması hakkında açıklama yapan Rosier, "Şu anda kalıp kalmayacağım ile ilgili bir şey söylemem mümkün değil, menajerimle ya da çevremdeki insanlarla konuşmadım ama tamamen Beşiktaş'a odaklanmış durumdayım, burada şampiyonluk kazanmak istiyorum" dedi.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu ise "Türkiye Kupası'nda ilk turu geçtik, önem verdiğimiz bir kupa. Ben her maç iyi oynamaya çalışıyorum, umarım daha iyi katkı veririm. Şu anda altyapısında yetiştiğim kulübümde mutluyum. Hedeflerimiz tabii ki var ama bu sene buraya odaklıyım, inşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

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