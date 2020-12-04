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Haber Giriş: 04.12.2020 - 21:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz maç sonu hedefini açıkladı! 'Avrupa'yı isterim'

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz maç sonu hedefini açıkladı! 'Avrupa'yı isterim'
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Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu vurgulayan Rıdvan, "Sakatlık olmazsa her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Hayalim tabii ki burada oynayıp Avrupa'ya çıkmak ama daha erken. Önce Beşiktaş'ta hakkını verip, sonra Avrupa'ya gitmek isterim." dedi.

'UZAK BİR HEDEF DEĞİL'

Rıdvan Yılmaz sözlerini, "Şenol hocam ile daha önce çalıştım, beni tanıyan bir hoca, ilk kez şans veren bir hoca. Burada iyi oynamaya devam edersem, milli takım uzak bir hedef değil" ifadeleriyle tamamladı.

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