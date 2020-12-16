Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta onlar yatıyor, gençler zam bekliyor

Spor Arena / İsmail ER - Aylık 50 bin TL kazanan Rıdvan da, yılda 350 bin Euro olan ücretinin 1.5 milyon Euro’ya çıkmasını isteyen Dorukhan da bekleyişlerini sürdürüyor. 2022’de sözleşmeleri sona erecek Lens ve Douglas ise forma giymeden maaş almaya devam ediyor.

Sıkıntılı geçen sezonun ardından bu yıl şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş’ta yönetim bir yandan ekonomik durumunu düzeltmeye diğer yandan da iç ve dış transfer ile gönderilecekler konusunda ikna turlarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Douglas maç, puan kaybı gibi sıkıntılar yaşamadan garanti ücretlerini almaya devam ederken sözleşmesi sezon sonu bitecek Dorukhan Toköz ile zamla birlikte yeni kontrat önerileceği ifade edilen Rıdvan Yılmaz’ın bekleyişi sürüyor.

Dorukhan’a 7 milyon TL önerildi

2018 Kasım’da profesyonel olan ve bu ağustosta mukavelesi 2023’e uzatılan 19 yaşındaki Rıdvan aylık 50 bin TL ücret alıyor. Geçen sezon A takımla 7 resmi maçta oynayan Rıdvan Yılmaz bu sezon şimdiden 6 karşılaşmada görev yaptı. Sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan Do

rukhan konusunda ise 1 yıldır süren görüşmelerde henüz bir adım atılamadı. Bu sezon 11 resmi maça çıkan ve mevcut sözleşmede 350 bin Euro alan 24 yaşındaki futbolcu yeni kontrat için 1.5 milyon Euro istiyor. Yönetimin teklifi ise 7 milyon TL garanti, 100 bin TL de maç başı ücret.

Oynamasalar da kafalar rahat!

Kalmaları durumunda Beşiktaş’ın geleceğinde önemli bir role sahip olmaları beklenen 2 futbolcuyla ilgili durum buyken Lens ve Douglas sözleşmelerinin verdiği rahatlıkla oynamadan para kazanmaya devam ediyor. Sözleşmeleri 2022’de sona erecek 2 futbolcudan

Lens oynamadığı bu sezon 1 milyon 950 bin Euro garanti para kazanacak. Sezon sonu ayrılmazsa 2021-22 için 1.8 milyon Euro daha ödenecek. 1.5 milyon Euro imza parasıyla yıllık 800 bin Euro garanti ücrete imza atan Douglas da devam ederse 3 yılda 3.9 milyon Euro’yu cebine koyacak.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...