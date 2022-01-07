Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Beşiktaş; Önder Karaveli ve 3 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar’da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.
RİZESPOR MAÇINDA SAHADA YOK
Karaveli'nin Katar dönüşü yapılan testlerinin pozitif çıkması üzerine karantinada olacağı belirtildi. Tecrübeli antrenörün, 7 günlük karantina sürecinde Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçında takımının başında sahaya çıkamayacağı ifade edildi.
TFF'YE ERTELEME BAŞVURUSU
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bu hafta Süper Lig'de oynayacakları Rizespor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunacak.