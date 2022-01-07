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Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Koronavirüs
Son Dakika Haberi... Beşiktaşta Önder Karaveli ve 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş, teknik sorumlu Önder Karaveli ve 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Beşiktaş; Önder Karaveli ve 3 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar’da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

RİZESPOR MAÇINDA SAHADA YOK

Karaveli'nin Katar dönüşü yapılan testlerinin pozitif çıkması üzerine karantinada olacağı belirtildi. Tecrübeli antrenörün, 7 günlük karantina sürecinde Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçında takımının başında sahaya çıkamayacağı ifade edildi.

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TFF'YE ERTELEME BAŞVURUSU

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bu hafta Süper Lig'de oynayacakları Rizespor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunacak.

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Koronavirüs

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