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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 19.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş’ta Necip Uysal ve N’Sakala’dan iyi haber

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş’ta Necip Uysal ve N’Sakala’dan iyi haber
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Takımdaki Covid vakaları ve sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçına çıkacak 11 için formül arayışlarını sürdürürken iki yıldız isimden gelen iyi haber moralleri yükseltti.

Daha önce Covid testleri pozitif çıkan Necip ve N’Sakala’nın dün yapılan testlerinden negatif sonuç geldi.

İki futbolcu fiziki olarak hazır olmaları durumunda Başakşehir maçı kadrosuna alınacak.

Ayrıca Rosier’in de yetişmesi için sağlık ekibinin yoğun çaba harcadığı belirtildi. Sergen Yalçın’ın, Vida’nın yokluğunda stopere Josef’i çekmesi beklenirken, haftalardır yedek bekleyen Ljajic’in de bu hafta şans bulması bekleniyor.

Son Dakika Haberi | Beşiktaş’ta Necip Uysal ve N’Sakala’dan iyi haber

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