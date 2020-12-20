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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Necip Uysal: "Rakiplerin puan kaybettiği haftada değerli 3 puan"
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Haber Giriş: 20.12.2020 - 21:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Necip Uysal: "Rakiplerin puan kaybettiği haftada değerli 3 puan"

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Necip Uysal: "Rakiplerin puan kaybettiği haftada değerli 3 puan"
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Necip Uysal, Beşiktaş'ın Erzurumspor'u farklı mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanmalarının önemine vurgu yapan Necip, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Rakiplerin hepsi puan kaybetti. Değerli bir 3 puandı. İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Önde hareketsiz kaldık. Pozisyon bulamadık. İkinci yarı bambaşka bir Beşiktaş vardı. Herkesin ayağına sağlık" diye konuştu.

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