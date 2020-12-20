Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Necip Uysal: "Rakiplerin puan kaybettiği haftada değerli 3 puan"

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanmalarının önemine vurgu yapan Necip, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Rakiplerin hepsi puan kaybetti. Değerli bir 3 puandı. İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Önde hareketsiz kaldık. Pozisyon bulamadık. İkinci yarı bambaşka bir Beşiktaş vardı. Herkesin ayağına sağlık" diye konuştu.