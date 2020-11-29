Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Necip Uysal: "Bu gece zor uyuyacağım"

Gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Uysal, "Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes çok iyi karakter ortaya koydu. Gol attığım için çok mutluyum. Bu gece zor uyuyacağım. Eski ruh var artık; herkes birbirini seviyor, birbirinin açığını kapatıyor." diye konuştu.