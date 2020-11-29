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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Necip Uysal: "Bu gece zor uyuyacağım"
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Haber Giriş: 29.11.2020 - 21:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Necip Uysal: "Bu gece zor uyuyacağım"

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Necip Uysal: "Bu gece zor uyuyacağım"
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maçta takımı adına 1 gol kaydeden Necip Uysal, çok mutlu olduğunu söyledi.

Gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Uysal, "Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes çok iyi karakter ortaya koydu. Gol attığım için çok mutluyum. Bu gece zor uyuyacağım. Eski ruh var artık; herkes birbirini seviyor, birbirinin açığını kapatıyor." diye konuştu.

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