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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Montero'dan maç sonu itiraf! 'Kazanmaktan uzaktık'
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Haber Giriş: 13.12.2020 - 21:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Montero'dan maç sonu itiraf! 'Kazanmaktan uzaktık'

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Montero'dan maç sonu itiraf! 'Kazanmaktan uzaktık'
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Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Montero, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Montero, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Montero, "İlk yarıya iyi başlamadık. Kazanmaktan uzaktık. İkinci topları hep kazandılar. Böyle maçlarda ikinci topları kazanmak çok önemli" dedi.

Montero sözlerini, "Hakemin kararlarını kabul etmemiz lazım ama düşündüren, ortada bir karar" ifadeleriyle tamamladı.

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