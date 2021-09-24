Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup sakatlandı!

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Süper Lig'de 7. haftada Altay ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık daha yaşandı.

Siyah-beyazlılarda Miralem Pjanic, 32. dakikada sakatlandı ve yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

İkinci yarıda ise Oğuzhan Özyakup sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.

EKSİK SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı olan isimler şu şekilde:

Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Domagoj Vida, N'Koudou, Necip Uysal, Mehmet Topal, Welinton, Pjanic, Rosier, Montero, Oğuzhan Özyakup