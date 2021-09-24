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Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup sakatlandı!

#Beşiktaş#Pjanic#Miralem
Son Dakika Haberi... Beşiktaşta Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup sakatlandı

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Altay-Beşiktaş maçında Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup sakatlandı.

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Süper Lig'de 7. haftada Altay ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık daha yaşandı.

Siyah-beyazlılarda Miralem Pjanic, 32. dakikada sakatlandı ve yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

İkinci yarıda ise Oğuzhan Özyakup sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.

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Beşiktaş'ta sakat ve cezalı olan isimler şu şekilde:

Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Domagoj Vida, N'Koudou, Necip Uysal, Mehmet Topal, Welinton, Pjanic, Rosier, Montero, Oğuzhan Özyakup

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#Beşiktaş#Pjanic#Miralem