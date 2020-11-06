Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Mensah'tan itiraf! 'Kırmızı karttan sonra...'

Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Bernard Mensah, maç sonunda konuştu.

'Kırmız karttan sonra olmadı'

Mücadeleyi değerlendiren Mensah, "İlk yarıda topu orta sahada gerektiği kadar tutamadık. Bu bir gerçek. İkinci yarıda kırmızı karta kadar iyi oynadık. Kırmızı karttan sonra olmadı, futbol bu. Futbolda maalesef böyle şeyler oluyor." dedi.

'Tüm puanlara talibiz'

Mensah açıklamalarını "Çok çalışmalıyız. Derbiler, zorlu maçlar var. Tüm puanlara talibiz. Bu puanları bizi desteklemek isteyenler için kazanmak istiyoruz." şeklinde tamamladı.