MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Mensah'tan itiraf! 'Kırmızı karttan sonra...'
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Mensah'tan itiraf! 'Kırmızı karttan sonra...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.11.2020 - 22:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Mensah'tan itiraf! 'Kırmızı karttan sonra...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Mensah'tan itiraf! 'Kırmızı karttan sonra...'
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Bernard Mensah, maç sonunda konuştu.

'Kırmız karttan sonra olmadı'

Mücadeleyi değerlendiren Mensah, "İlk yarıda topu orta sahada gerektiği kadar tutamadık. Bu bir gerçek. İkinci yarıda kırmızı karta kadar iyi oynadık. Kırmızı karttan sonra olmadı, futbol bu. Futbolda maalesef böyle şeyler oluyor." dedi.

'Tüm puanlara talibiz'

Mensah açıklamalarını "Çok çalışmalıyız. Derbiler, zorlu maçlar var. Tüm puanlara talibiz. Bu puanları bizi desteklemek isteyenler için kazanmak istiyoruz." şeklinde tamamladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle