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Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Larin ve Batshuayi depremi! Tam 10 oyuncu...

#Beşiktaş#Larin#Batshuayi
Son Dakika Haberi... Beşiktaşta Larin ve Batshuayi depremi Tam 10 oyuncu...

Beşiktaş, Michy Batshuayi ve Cyle Larin hakkında sakatlık açıklaması yaptı. Siyah-beyazlılarda eksik sayısı 10 oldu...

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İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada, aldığı darbe sonrası sol dizinde ağrı hisseden futbolcumuz Michy Batshuayi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş, oyuncumuzun iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Cyle Larin’in yapılan değerlendirmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

EKSİK SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Sezon başı itibariyle sakatlıklarla başı belada olan Beşiktaş'ta sakat oyuncu listesi Larin ile 10'a yükseldi. Bu isimler Altay maçında forma giyemeyecek. Rosier ise kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Beşiktaş, Altay maçının ardından 28 Eylül'de Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş'ta sakat olan isimler şu şekilde:

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Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Domagoj Vida, N'Koudou, Necip Uysal, Mehmet Topal, Welinton

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#Beşiktaş#Larin#Batshuayi