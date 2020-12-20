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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou: Vida, 10 kere denese 1 tanesini atardı"
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Haber Giriş: 20.12.2020 - 21:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou: Vida, 10 kere denese 1 tanesini atardı"

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou: Vida, 10 kere denese 1 tanesini atardı"
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Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou, Erzurumspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Gol attığı için mutlu olduğunu belirten N'Koudou, Vida'nın attığı golü de yorumladı: "Gol attığım için mutluyum ama bu takımın bir parçası olduğum için daha mutluyum, çok güzel bir galibiyet aldık. Vida'nın golü çok güzeldi gerçekten ama 10 kere denese 1 tanesini atardı herhalde."

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