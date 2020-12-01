Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü patlama yaşadı! "Asıl Aboubakar’ı bundan sonra görün"

“Teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibine bana inandıkları ve forma verdikleri için teşekkür ederim. Dünyanın en mutlu insanıyım. Aboubakar şu anda yüzde 50’lik kapasiteyle oynuyor. Sezon sonunda Vincent Aboubakar’ın kim olduğunu görecekler.”

F.Bahçe galibiyetinin ardından tasislere dönen Beşiktaş’a Ümraniye’de sürpriz bir karşılama yapıldı. Siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler derbinin ardından tesislere gelen teknik ekip ve futbolcuları takım otobüsünden inerken alkışlarla karşıladılar. Yöneticiler şampiyonluk marşı ile coşarak tüm oyuncuları tebrik ederken geceye Çebi ve Aboubakar’ın konuşması damga vurdu.

Prim 100 bin TL’ye çıkarıldı

Çebi “Bizlere çok büyük bir mutluluk yaşattınız. Sizlere yürekten inanıyorduk. Başta teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibi olmak üzere hepinizin gözlerinden öpüyorum” diyerek Fenerbahçe galibiyetinden duydukları memnuniyeti aktardı. Futbolcular ise “Büyük başkan” tezahüratlarıyla birlikte alkışladıkları başkana primi sordular. Başkan Çebi de yönetimin de katkısı ile 50’şer bin TL’lik primi 100’er bin TL’ye çıkardıklarının müjdesini verdi.

‘Uzun süre sonra ilk kez ağladım’

Derbideki performansıyla yıldızlaşan ve attığı 2 golle galibiyette büyük rol oynayan Aboubakar da Ahmet Nur Çebi ve yönetimi teşekkür ederken yaptığı duygusal konuşmada “Başta teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibine bana inandıkları ve forma ver

dikleri için teşekkür ederim. Dünyanın en mutlu insanıyım. Uzun süre sonra ilk kez ağladım. Çünkü uzun zamandır sahadan uzaktım. ‘Sakat’ dediler ‘Oynayamaz’ dediler. Aboubakar şu anda yüzde 50 kapasitede. Sezon sonunda Aboubakar’ın kim olduğunu görecekler” ifadesini kullandı.

NECiP: YENiDEN DOĞDUM

Beşiktaş’ta derbide kırmızı kart gören Larin “Bu maçta gol atmayı çok istemiştim. Hak etmediğim şekilde kart gördüm. Arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için üzüldüm. Ama arkadaşlarım yüreklerini ortaya koyarak savaştılar” dedi.

5 yıl sonra gol atan Necip Uysal ise sezon başından bu yana inanılmaz bir performans ile çalıştığını belirtirken teknik ekibin sistemi ile yeniden doğduğunu performansını üst seviyeye çıkarmaya çalıştığını söyledi.

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