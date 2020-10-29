Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Josef'in kırmızısı planları değiştirdi!

Maçlara bir ‘6’ iki de ‘8’ numarayla başlamayı tercih eden Yalçın, Denizli’de kırmızı kart gören Josef’ten bu hafta faydalanamayacak olması nedeniyle ‘10 numara’ oynayan Mensah’ı ortaya çekecek.

ATIBA YERİNE DÖNECEK

Siyah beyazlıların Malatya sınavında orta sahada Atiba-Dorukhan-Mensah tertibiyle sahada yer alması bekleniyor.

Böylece Josef’in gelmesiyle ön liberodan orta alanın ortasına çekilen Atiba, esas yeri olan ‘6 numara’ya dönecek.

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