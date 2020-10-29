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Haber Giriş: 29.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Josef'in kırmızısı planları değiştirdi!

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Josef'in kırmızısı planları değiştirdi!
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G.Birliği ve Denizlispor maçlarına orta sahada Josef de Souza-Dorukhan-Atiba Hutchinson üçlüsüyle başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor sınavında kurguda mecburi bir değişikliğe gidecek.

Maçlara bir ‘6’ iki de ‘8’ numarayla başlamayı tercih eden Yalçın, Denizli’de kırmızı kart gören Josef’ten bu hafta faydalanamayacak olması nedeniyle ‘10 numara’ oynayan Mensah’ı ortaya çekecek.

ATIBA YERİNE DÖNECEK

Siyah beyazlıların Malatya sınavında orta sahada Atiba-Dorukhan-Mensah tertibiyle sahada yer alması bekleniyor.

Böylece Josef’in gelmesiyle ön liberodan orta alanın ortasına çekilen Atiba, esas yeri olan ‘6 numara’ya dönecek.

 

Son Dakika Haberi | Beşiktaşta Josefin kırmızısı planları değiştirdi

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