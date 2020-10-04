Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Josef de Souza: "Çok mutsuzum"

Oynanan oyun ve alınan skordan ötürü mutsuz olduğunu belirten Josef, "İlk maçımı oynadığım için mutluyum ama skordan ötürü mutsuzum. Oynadığımız oyundan ötürü çok mutsuzum. Şampiyonluk için oynamak istiyorsak birçok şeyi düzeltmemiz lazım. Kimin oynadığı çok önemli değil. 3 haftalık milli ara çok iyi bir zamanda geldi. Birçok şeyi değiştirebiliriz. İlk olarak büyük takım gibi oynamalıyız. Çok daha fazla pozisyon üretmemiz lazım. Bugünkü oyundan ötürü çok mutsuzum. Bunu bir an önce değiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Francisco Montero: "Mağlubiyeti hak ettik"

Siyah beyazlıların savunma oyuncusu Montero, "Beklediğimiz bir skor değildi. Hatalar yaptık ve bedelini ödedik. İlk yarı ve ikinci yarıya uyuşuk başladık. Bu mağlubiyeti hak ettik. Defans hattıyla alakalı değil yaşadığımız bu olaylar. Futbol takım işi, santrfordan kaleciye kadar düzelmesi gereken şeyler var." ifadelerini kullandı.