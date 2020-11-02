Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta ilklerin gecesi

Siyah beyazlılar ilk kez üst üste 2 maçtan galibiyetle ayrıldı, ilk kez evinde bir maçtan 3 puan çıkardı, her maçta gol yerken bu sezon ilk kez bir lig maçında kalesini gole kapadı.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 4 haftada 5 puanda kalan Beşiktaş sıkıntılı geçen haftaların ardından Yeni Malatyaspor karşısında da 3 puanı almayı başardı.

EN KÖTÜSÜ BOSQUE

3 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Denizli deplasmanında son veren siyah beyazlılar bu sezon ilk kez 2

maç üst üste kazandı. Beşiktaş en son 2004-05’te Vicente Del Bosque yönetiminde 2004-05 sezonuna üç maçlık iç saha galibiyet hasretiyle başlamış, o dönem 1 beraberlik alırken 2 maçı yitirmişti.

EVDE ZAFER GELDi

Beşiktaş kendi sahasında ilk galibiyetine dün akşam aldı. İç sahada önceki 2 maçta Antalya’ya berabere kalırken, Gençlerbirliği’ne kaybetmişti.

6. MAÇTA KALE KAPANDI

Düne kadar hiçbir Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan ve bu alanda tek takım olan Kartal bu istatistiği de sonlandırdı. Beşiktaş 197677’den bu yana sadece 201819 sezonunda ilk 6 maçta da kalesinde gol yemişti.