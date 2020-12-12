Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Hasic'in yerine Tyler Boyd kararı!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ın yabancı kontenjanı nedeniyle lisansını dondurduğu ve Türkiye Futbol Federasyonu’na verilen A takım listesinden ismini çıkardığı Tyler Boyd ocak ayında takıma geri dönüyor. Yeni Zelandalı kanat oyuncusu sezonun ilk 4 maçına ilk 11’de başlamış ancak siyah-beyazlı ekibin 14’ten fazla yabancısı olması nedeniyle gözden çıkarılan isimlerden biri olmuştu. O dönem teknik heyet Boyd ve Ajdin Hasic arasında seçim yapmak zorunda kalmış ve tercihini Boşnak kanattan yana kullanmıştı. Ancak geride kalan süreçte teknik direktör Sergen Yalçın’ı etkileyemeyen ve sadece 161 dakika şans bulabilen Hasiç kredisini tüketmiş durumda

OYNATMA GARANTİSİ

Nitekim Beşiktaşlı yöneticiler ligin ikinci yarısında Ajdin asic’i kiralamak için çeşitli kulüplerle görüşmelere başladı. 19 yaşındaki futbolcunun tecrübe kazanmasını isteyen siyah beyazlılar bu nedenle görüşmelerde karşı taraftan ‘oynatma garantisi’ istiyor

BİR OYUNCU COVID

Beşiktaş Futbol Takımı’nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Kulüp isim vermezken, söz konusu oyuncunun alt yapıdan A takıma yükseltilen Erdoğan Kaya olduğu öğrenildi.

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