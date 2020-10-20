Son dakika haberi | Beşiktaş'ta gözler Rachid Ghezzal’da

Beşiktaş'ın transferin son gününde Leicester City’den kiraladığı Rachid Ghezzal, siyah beyazlı formayla ilk sınavını 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor deplasmanında verecek. Milli ara ve Süper Lig’de 5. haftanın ‘bay’ geçilmesi sayesinde yaklaşık 2 hafta aralıksız olarak takımla çalışma şansı bulan Cezayirli kanat oyuncusu, antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

YALÇIN ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Ghezzal’ın idmanlardaki performansından memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın oyuncuya yönelik tek endişesi; yaklaşık 3 aydır hiç resmi maç oynamamış olmaması. Geçen sezon kiralık oynadığı Fiorentina’da son maçına 29 Temmuz’da çıkan Ghezzal, bonservisinin bulunduğu Leicester City’de hiç şans bulamadı. Sergen Yalçın, tecrübeli oyuncuyla özel bir görüşme yaparak, ona duyduğu güveni dile getirdi ve, “Tüm Beşiktaş camiasının senden çok şeyler beklediğini bil” dedi. Ghezzal ise, kariyerinde yeniden çıkış yakalamak için Beşiktaş’a geldiğini ifade edip, sahada elinden geleni yapacağını belirtti.