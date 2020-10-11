Son dakika haberi | Beşiktaş’ta gözler Katar ve Rusya’da

14 kişilik kontenjana giremedikleri için lisans çıkarılmayan yabancı futbolculara kulüp arayan Beşiktaş yönetiminin seçenekleri her geçen gün azalıyor. Kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Douglas, Tyler Boyd ve Nicolas Isimat-mirin’in halihazırda gidebileceği, transfer dönemi açık olan sadece dört ülke bulunuyor...

Avrupa’da Rusya, İsviçre, Hırvatistan; Asya’da ise Katar. Bu ülkeler içinde de Rusya ve Katar öne çıkıyor. Lens, Douglas, Isimat-mirin ve Boyd’a kulüp bulmak için yoğun çaba harcayan yönetim amacına ulaşamadığı takdirde dört oyuncu en iyi ihtimalle ocak ayındaki kış transfer dönemine dek takımda kalacak ve sadece antrenmana çıktıkları için milyonlarca Euro para alacak. Beşiktaş, bu futbolculara yılda 5.2 milyon Euro (48.3 milyon TL) garanti ücret ödüyor.