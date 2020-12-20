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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 21:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Ghezzal'dan maç sonu transfer açıklaması!

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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Rachid Ghezzal'ın açıklamaları;

Maçın önemini biliyorduk. Birlikte oynadık ve başardık. Zor maçtı. İlk golü bulana kadar zorlandık. Sabırlıydık. Topu kaybettiğimiz yerde direkt baskı yaptık ve bu şekilde kazandık

GELECEĞİ DÜŞÜNMÜYORUM

İlk günden beri herkes bana iyi davranıyor. Bu da bana özgüven veriyor. Elimden geleni yapıyorum ve bunun için çok destek görüyorum. Beşiktaş'ta çok mutluyum. Geleceği düşünmüyorum. Verebileceğim katkıyı vermek istiyorum. Tek düşüncem bu

SEZON SONUNDA BAKACAĞIZ

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıma sezon sonunda bakacağız.

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