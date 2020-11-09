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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Francisco Montero'da yüzde 70 şartı
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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 09.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Francisco Montero'da yüzde 70 şartı

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Francisco Montero'da yüzde 70 şartı
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Francisco Montero, Beşiktaş’ın bu sezon oynayacağı maçların yüzde 70’inde forma giyerse Atletico Madrid’e kira bedeli ödenmeyecek.

Beşiktaş’ta en çok eleştirilen isimlerden Francisco Montero’nun sözleşmesinde ilginç bir detay olduğu ortaya çıktı.

Atletico Madrid arasında yapılan anlaşma gereği Montero, bu sezon resmi maçların yüzde 70’inde oynarsa herhangi bir kiralama ücreti ödenmeyecek. Yüzde 70 barajının altında kalması durumunda, 500 bin Euro kira bedeli verilecek.

KENDiSi 775 BiN EURO ALACAK

Kendisine bir yıl için 775 bin Euro ödenecek olan Montero, transfer edildikten sonra Beşiktaş’ın oynadığı 7 resmi maçın 3’ünde forma giydi. Siyah beyazlı kulüp, sezon sonu istemesi halinde İspanyol stoperin bonservisinin yüzde 50’sini 4,5 milyon Euro karşılığında satın alabilecek.

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