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Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Francisco Montero koronavirüse yakalandı! Pjanic, Atiba ve Kenan

#Beşiktaş#Koronavirüs#Montero
Son Dakika Haberi... Beşiktaşta Francisco Montero koronavirüse yakalandı Pjanic, Atiba ve Kenan

Beşiktaş, İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero'nun koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda Pjanic, Atiba ve Kenan Karaman'ın durumları hakkında da duyuru yapıldı.

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Beşiktaş, Atiba, Pjanic, Kenan ve Montero’nun sağlık durumları hakkında açıklama yayınlandı.

Siyah-beyazlılar, Montero'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kenan Karaman'ın parmağında kırık tespit edildiği, Atiba ile Pjanic'in arka adalelerinde de ödem oluştuğu açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic’e Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson’a ise Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde, Atiba ile Pjanic’in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Altay müsabakasında sol el ikinci parmağında yaralanma gerçekleşen futbolcumuz Kenan Karaman’ın yapılan kontroller neticesinde parmağında kırık (2. Proksimal falanks) tespit edilmiştir.

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Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Öte yandan, Altay müsabakası öncesi Futbol Takımımıza uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul’a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmıştır. Montero’nun izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

EŞİ KARANTİNADAN PAYLAŞTI

Francisco Montero'nun eşi de sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla İspanyol oyuncunun karantinada olduğunu duyurdu.

Son Dakika Haberi... Beşiktaşta Francisco Montero koronavirüse yakalandı Pjanic, Atiba ve Kenan

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#Beşiktaş#Koronavirüs#Montero