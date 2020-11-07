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Haber Giriş: 07.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Francisco Montero hüsranı

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Francisco Montero hüsranı
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İspanyol stoper zorlu deplasmanda yaptığı birbirinden kritik hatalarla siyah beyazlıların aldığı yenilgide büyük rol oynadı.

İki maçlık galibiyet serisinin ardından Gaziantep’e kaybeden Beşiktaş’ta 17’de Welinton’un yerine oyuna dahil olan Francisco Montero’nun yaptığı hatalar dikkat çekti.

FiZiKSEL OLARAK ETKiSiZ KALDI 

İlk yarının sonunda gelen golün hemen öncesinde sağ kanada atılan topta Dicko’yu savunmadı. Fransız oyuncu da ceza alanına rahat bir pas çıkardı. Devam eden pozisyon golle sonuçlandı.

1 HAVA TOPU KAZANDI

Ersin kırmızı kart gördüğü pozisyonda Muhammet’i kaçırdı, tecrübeli oyuncu ile karşı karşıya kalan Ersin, faul yapıp kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Etkisiz bir performans sergileyen Montero bununla birlikte sadece 1 hava topu kazanabildi.

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