Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'den sosyal medya hamlesi! Fenerbahçe maçı öncesi...

Siyah beyazlılarla yeni sözleşme için görüşmelerini sürdüren Dorukhan, yıllık ücret konusunda istediği teklifi henüz alabilmiş değil.

Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği milli orta saha, sosyal medya hesabından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı "+3 haftaya da inşallah" paylaşımını kaldırdı.

Beşiktaş'la anlaşamaması durumunda ocak ayından itibaren transfer görüşmeleri yapabilme hakkına sahip olacak Dorukhan'ın derbi öncesi yaptığı paylaşımı kaldırması dikkat çekti.

Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 14 maça çıkarken 1 asist yapma başarısı gösterdi.