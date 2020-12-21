Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Ibrahimovic golüyle döndü

Beşiktaş’ta dört hafta sonra ilk 11’e dönen Domagoj Vida, dönüşünü çok şık bir golle taçlandırdı. Mücadelenin 70. dakikasında Ghezzal’ın sağdan ortasında ön direkte topla buluşan Vida, Zlatan İbrahimoviç’le özdeşleşen bir şekilde, dönerek topuğuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Vida böylece geçen sezon, temmuz ayında oynanan Fenerbahçe maçından bu yana ilk golünü attı.

‘10 KEZ DENESE BiRiNi ATABiLiR!’

Vida’nın bu golüyle ilgili takım arkadaşı N’Koudou espirili bir yorum yaptı. Kendisi de maçta bir gol atan Fransız futbolcu “10 kez denese ancak bir kez böyle bir gol atabilir!” dedi.

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