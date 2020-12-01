Son dakika haberi | Beşiktaş'ta Domagoj Vida geri döndü

Süper Lig’de oynadığı son 2 maçta sahadan 6 puanla ayrılan Beşiktaş, 11. haftada oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.





Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Düz koşu ile başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktik çalışmalarının üzerinde durulduğu öğrenildi.



VİDA ANTRENMANDA; HASİC, GÖKHAN TÖRE VE LJAJİC KATILMADI

Siyah-beyazlılarda karantina süreci sona erden Domagoj Vida da antrenmandaki yerini aldı. Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan Ajdin Hasic ile sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adem Ljajic antrenmanda yer almadı.

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