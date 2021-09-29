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Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Cyle Larin'in menajerinden flaş maaş açıklaması!

#Beşiktaş#Cyle Larin#Süper Lig
Son Dakika Haberi... Beşiktaşta Cyle Larinin menajerinden flaş maaş açıklaması

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'in geleceği için menajeri Nick Mavromaras, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan isimlerden biri olan Cyle Larin için yeni kontrat konusunda flaş açıklamalar geldi.

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Larin'in geleceğiyle ilgili A Spor'a konuşan menajer Nick Mavromaras, maaş konusunda dikkat çekti.

İşte Nick Mavromaras'ın açıklamaları;

Larin'in ihtiyaçlarını karşılamak ve onu tatmin etmek Beşiktaş yönetiminin elinde. Larin, Beşiktaş için önemli bir oyuncu olduğunu geçtiğimiz maçlarda gösterdi. Özellikle Ghezzal ile sonradan oyuna girdikleri Antalyaspor maçını çevirmeyi başardılar.

ÖNEMLİ ROL OYNADI

Larin geçen sezon attığı gollerle Beşiktaş'ın 2 kupayı almasında ve ekonomik olarak kazanç elde ettiği Şampiyonlar Ligi'nde olmasında önemli bir rol oynadı ve Beşiktaş'ın kazanacağı kupalarda önemli bir rol oynamaya devam edecektir.

AYNI FİNANSAL ŞARTLAR

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Larin Beşiktaş'ı seviyor, aynı zamanda ilk 11'de oynayan diğer arkadaşlarına benzer finansal şartları bekliyor. Diğerleriyle benzer bir durum olursa, sözleşme konusunda sorun olacağını düşünmüyorum.

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#Beşiktaş#Cyle Larin#Süper Lig