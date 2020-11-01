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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Cyle Larin: "Beşiktaş için savaşıyorum"
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Haber Giriş: 01.11.2020 - 21:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Cyle Larin: "Beşiktaş için savaşıyorum"

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Cyle Larin: "Beşiktaş için savaşıyorum"
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Beşiktaş'a Yeni Malatyaspor karşısında 3 puanı getiren golü atan Larin, çok çalıştığını ifade etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü atan Larin, "İlk geldiğimden itibaren değil daha önceden de Atiba bana burayı anlatmıştı. Bana Beşiktaş'ın ne kadar güzel olduğunu söylemişti. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Ben sahada savaşıyorum, takımım için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

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