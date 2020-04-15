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Haber Giriş: 15.04.2020 - 20:43,Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Beşiktaş'ta Boateng ve Lens Türkiye'den ayrıldı

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Son dakika haberi | Beşiktaş'ta Boateng ve Lens Türkiye'den ayrıldı
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Beşiktaş'ta Jeremain Lens ve Kevin Prince Boateng, Türkiye'den ayrıldı. Siyah beyazlı kulüpten izin alan Lens, Hollanda'ya Boateng ise İtalya'ya gitti.

Corona virüs nedeniyle liglerin durdurulmasının ardından Türkiye'de bulunan yabancı sporcular ülkelerine dönmeye başladı.

Beşiktaş forması giyen ve aileleri ile birlikte İstanbul’da yaşayan Jeremain Lens ve Kevin Prince Boateng, siyah-beyazlı kulüpten aldıkları iznin ardından Türkiye’den ayrıldı.

Ülke konsoloslukları ile iletişime geçen Lens Hollanda’ya Boateng ise İtalya’ya gitti. İki oyuncu da seyahatlerini özel uçakla gerçekleştirdi.

 

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