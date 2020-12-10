Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta başkan Çebi'den 'istikrar' vurgusu! 'Devamı gelmeli'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, salgın nedeniyle birçok gelirden mahrum kaldıklarını kaydederek, “Göreve geldiğimizde önümüzde pozitif bir tablo yoktu ancak doğru planlama ve stratejilerle takımımızı hak ettiği yerlere çıkarmak için çabaladık. Bizim davamız şampiyonluğu kovalamak. Benim de hocamızın da futbolcularımızın da yegane hedefi bu. Hedeften şaşmıyoruz. Beşiktaş’ın gerçek özünden gelen, genç oyuncularla süreç içerisinde ve sürekli olabilecek bir başarıyı yakalama peşindeyiz” dedi

'Neler yapabileceğimizi gösterdik'

Çebi, Başakşehir ve Fenerbahçe gibi iki önemli rakibi yendiklerini hatırlatarak “Şampiyonluk yolundaki iki önemli rakibimizi art arda oynadığımız haftalarda mağlup ederek neler yapabileceğimizi gösterdik, şimdi sıra istikrarda” diye konuştu.

Başkan Çebi kulübün 2009-2019 yılları arasındaki faaliyetleri ile ilgili özel inceleme raporu hazırlandığını ve bunun kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek “Beşiktaş’ı güzel günler bekliyor. Bir yılda işleri rayına sokmak için birçok adım attık fakat daha fazlası lazım. Tüzüğün bize tanıdığı görev süresi boyunca görevimizi yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.