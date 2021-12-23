Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'den Göztepe maçı sonrası hakem tepkisi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Maç sonu duygusal anlar Karaveli gözyaşlarını tutamadı...Maç sonu duygusal anlar! Karaveli gözyaşlarını tutamadı...#Beşiktaş
Gerileme sürüyor Son 1 ayın en düşük seviyesi...Gerileme sürüyor! Son 1 ayın en düşük seviyesi...#Dolar
G.Saray, Mostafa Mohamed kararını verdi Zamaleke bildirildi....G.Saray, Mostafa Mohamed kararını verdi! Zamalek'e bildirildi....#Mostafa Mohamed
Bakan Nebati: Yüksek faiz çözümdür diyenlere tokat gibi cevapBakan Nebati: 'Yüksek faiz çözümdür' diyenlere tokat gibi cevap#Nureddin Nebati
Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladıAhmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladı!#Beşiktaş
Beşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndüBeşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndü!#Süper Lig
ABDden Putini kızdıracak açıklama Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağıABD'den Putin'i kızdıracak açıklama! 'Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı'#Rusya
Türkiyenin dehşetle izlediği olay... Pitbull vahşetinde flaş gelişmeTürkiye'nin dehşetle izlediği olay... Pitbull vahşetinde flaş gelişme#Pitbull
Turkovacı bekleyenler dikkat Bakan Koca: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksinizTurkovac'ı bekleyenler dikkat! Bakan Koca: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz#Fahrettin Koca
Erdoğandan Kılıçdaroğluna bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı varErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Malatyada maç sonu olay Başkan, hakemin üzerine yürüdüMalatya'da maç sonu olay! Başkan, hakemin üzerine yürüdü#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor' #Koronavirüs
Üçüncü yüzyıla ait... Çok ender rastlanılıyor Ağzı toprakla kapatılarak hava akışı kesilmişÜçüncü yüzyıla ait... Çok ender rastlanılıyor! Ağzı toprakla kapatılarak hava akışı kesilmiş#Sivas
Faruk Tınaz hayatını kaybettiFaruk Tınaz hayatını kaybetti#Faruk Tınaz
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'den Göztepe maçı sonrası hakem tepkisi!

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig
Son Dakika Haberi... Beşiktaşta başkan Ahmet Nur Çebiden Göztepe maçı sonrası hakem tepkisi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

Niye biz her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz? Cezam bugün bitti. Ne söylemeliyim, ne söylememeliyim... Hakemlerin adaletli ve dikkatli olmaları bu kadar mı zor?

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı Hepinizi çok seviyorumBeşiktaş-Göztepe maçı sonrası Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı! 'Hepinizi çok seviyorum'Haberi Görüntüle

ABUK SUBUK YORUMLAR...

1 sene boyunca hakemlik yapmaması kararlaştırılan bir şahıs, Türkiye'de hakem yok da mı geri getiriliyor? Geçen hafta Fırat Aydınus'un yaptıkları, verdiği penaltı kararı, VAR'la ilgili abuk subuk yorumlar... Ne zaman bitecek bu çile?

ARTIK VEDALAŞSINLAR

Hakem konuşmaktan çok mu keyif alıyoruz? Eski hakemlerin artık bu camiadan gitmesi gerek. Artık vedalaşsınlar. Bizi kendimize bıraksınlar. Bütün takımlar, mücadele edelim. Kim şampiyon olacaksa olsun, kim ligde kalacaksa kalsın. Hakemlerin yanlış kararı olmadan. Fırat Aydınus'un yaptığı yanlış, giden puanlar, bugün gitmek üzere olan 1 puan...

YETER ARTIK

Haberin Devamı

Ha bir de kupayı oynayacağız değil mi Katar'da? Hakem bulamadılar, bizim sinir uçlarımıza dokunmak için bir hakem atıyorlar. Beyler yeter artık ya. Ceza almak istemiyorum, konuşmak da istemiyorum. Ama artık sabrımızı çok fazla zorluyorlar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA