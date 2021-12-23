Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'den Göztepe maçı sonrası hakem tepkisi!

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Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

Niye biz her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz? Cezam bugün bitti. Ne söylemeliyim, ne söylememeliyim... Hakemlerin adaletli ve dikkatli olmaları bu kadar mı zor?

ABUK SUBUK YORUMLAR...

1 sene boyunca hakemlik yapmaması kararlaştırılan bir şahıs, Türkiye'de hakem yok da mı geri getiriliyor? Geçen hafta Fırat Aydınus'un yaptıkları, verdiği penaltı kararı, VAR'la ilgili abuk subuk yorumlar... Ne zaman bitecek bu çile?

ARTIK VEDALAŞSINLAR

Hakem konuşmaktan çok mu keyif alıyoruz? Eski hakemlerin artık bu camiadan gitmesi gerek. Artık vedalaşsınlar. Bizi kendimize bıraksınlar. Bütün takımlar, mücadele edelim. Kim şampiyon olacaksa olsun, kim ligde kalacaksa kalsın. Hakemlerin yanlış kararı olmadan. Fırat Aydınus'un yaptığı yanlış, giden puanlar, bugün gitmek üzere olan 1 puan...

YETER ARTIK

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Ha bir de kupayı oynayacağız değil mi Katar'da? Hakem bulamadılar, bizim sinir uçlarımıza dokunmak için bir hakem atıyorlar. Beyler yeter artık ya. Ceza almak istemiyorum, konuşmak da istemiyorum. Ama artık sabrımızı çok fazla zorluyorlar.