Son dakika haberi | Beşiktaş'ta Atiba'nın alternatifi: Wilmar Barrios

Beşiktaş, yaz transfer sezonunda gerçekleştiremediği isimleri ara transferde kadrosuna katmak için kollarını sıvadı... Siyah-beyazlılar, bir yandan Süper Lig için yarışmaya devam ederken, bir yandan da ibresini gelecek ve gönderilecek isimlere yöneltti.

ROTA ORTA SAHA TRANSFERİ

Teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde transfer tahtasını çizen Kara Kartal'da rota orta saha transferi oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve ayrılması gündemde olan Dorukhan Toköz'ün yokluğunda siyah beyazlılar, bu bölgeye üst düzey bir isim istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Dorukhan ile beraber Atiba'nın da ilerleyen yaşı göz önüne alındığında orta sahanın göbeğine yüksek kalitede bir ismi dahil etmenin planlarını yapıyor. Josef De Souza, Mensah ve Oğuzhan Özyakup'u elinde bulunduran ve Adem Ljajic'i de satmayı düşünen Kara Kartal'ın bu bağlamda gündemine aldığı isim belli oldu.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Primertiempo'da yer alan bilgilere göre Beşiktaş, Zenit forması giyen Wilmar Barrios ile ilk görüşmelerini yaptı bile... Wilmar Barrios'un bir sonraki durağı Beşiktaş olabilir...



Haberde aktarılan bilgilere göre 2018-19 sezonunda 15 milyon euro bedelle Boca Juniors'tan Zenit'e transfer olan Wilmar Barrios, kulübündeki zamanının dolduğunu düşünüyor. Avrupa'da yeni bir maceraya atılmayı düşünen Barrios için önünde bir çok seçenek bulunduğu ifade edilirken, bunlardan birinin de Beşiktaş olduğu kaydedildi.

DEV KULÜPLERLE YARIŞIYOR

Öte yandan Beşiktaş ile beraber Milan, Tottenham ve Newcastle United'ın, Barrios'un transfer durumunu için Zenit kulübü yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

WILMAR BARRIOS KİMDİR?

16 Ekim 1993'te Kolombiya'nın Cartagena de Indias şehrinde dünyaya gelen Barrios, ön libero mevkiinde forma giymektedir. Kolombiyalı futbolcu bununla beraber sağ bek ve 8 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Kariyerine Tolima B takımında başlayan Barrios, daha sonra Tolima A Takımı'na yükseldi. 2016-17 sezonunda 2.6 milyon euro bedelle Boca Juniors'a transfer olan Barrios, 2018-19 sezonunda Zenit'in yolunu tuttu. Wilmar Barrios, bu sezon toplamda 22 maça çıkarken 1 gol kaydetti ve 1829 dakika forma giydi. Öte yandan Barrios, 33 kez milli takım forması giydi.

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