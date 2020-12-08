Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ'dan Dorukhan Toköz açıklaması!

Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı anılan Dorukhan Toköz'le yaptıkları görüşmeyi aktaran Kocadağ, A Spor'da şu açıklamalarda bulundu.

"Dorukhan'ın kendisiyle ve menajeriyle görüştük, ne kadar önemli olduğunu anlattık. Dorukhan bize, Türkiye'de kalması durumunda kesinlikle Beşiktaş'ta devam etmek istediğini söyledi. Onun söylemine inanıyorum. Bir şekilde bu hafta ya da önümüzdeki hafta olumlu ya da olumsuz bu defteri kapatmayı düşünüyoruz. Görüşmeler devam ediyor."

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