Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den 'Mustafa Denizli' iddialarına yanıt!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir maçı öncesi teknik direktör Mustafa Denizli ile görüştükleri yönündeki haberlere sert yanıt vererek “Hızımızı, yükselişimizi kesmek için planlanmış, tertiplenmiş haberler bunlar” dedi. Siyahbeyazlı ekipte İletişim ve Basın Danışmanlığı görevine gelen Erol Kaynar için düzenlenen toplantıda konuşan Çebi, “Bu tür asılsız haberleri yapanlar kendilerini yargılasın. Neden ve niçin yapıldığını çok iyi biliyorum” dedi.

KÜLLİYEN YALAN

Çebi, “Her önüne gelenin yazdığı tweet’e, habere cevap verme gereği duymadım” diyerek şöyle devam etti: “Hızımızı, yükselişimizi kesmek için planlanmış, tertiplenmiş haberler bunlar. Bu beni, hocamızı, sayın Mustafa Denizli’yi zor durumda bırakacak haberlerdir. Bizim önümüzü kesemezler. Mustafa Denizli ile görüşmedik tamamen yalan. ‘Hocamızın haberi var’ diyorlardı öyle bir durum yok. Sergen hocanın adına ben cevap vereyim külliyen yalan! Hocamızın bu tür haberlerden etkilenmesine müsaade etmeyeceğim.”

'BİLENE İHTİYAÇ VARDI'

Erol Kaynar’ın kulüpte danışman olarak görev yapacak olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Çebi, “Erol Kaynar’ın İletişim ve Medya Danışmanlığı son derece geniş yetkilerle donatılmıştır. Böyle bir bilene ve ağabeye ihtiyacımız vardı. Benim ve danışmanımın yaptığı açıklamalar camiayı bağlar, bundan da gurur duyarız” diye konuştu

YÖNETİCİLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEYİ AMAÇLIYORUM

Beşiktaş Kulübü’nde İletişim ve Basın Danışmanlığı görevine getirilen eski yöneticilerden Erol Kaynar, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Vodafone Park’taki toplantıya başkan Ahmet Nur Çebi’nin yanı sıra ikinci başkan Adnan Dalgakıran, genel sekreter Mesut Urgancılar ve asbaşkan Hakan Avşar da katıldı Türkiye’de kulüp yönetmenin zor olduğunu ve yöneticilerin yüklerini hafifletmeyi amaçladıklarını söyleyen Kaynar şunları kaydetti: “Bu detaylarla uğraşmak onların zamanını çalıyor. Bu nedenle ben buradayım. Pandemi döneminde yönetmek daha da zor oldu. Bu görevde ne kadar ne yapabileceğimizi göreceğiz ama önemli olan sistemi oturtmak. Bu olduktan sonra benim olup olmamam bir şey değiştirmez, önemli olan sistemin yürümesi.”

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