Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladı!

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası yenik direktör için çalışmalar devam ederken başkan Ahmet Nur Çebi'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

'İMKAN TANIMALIYIZ'

Önder Karaveli'ye destek veren Çebi, "Sergen hocamız giderken çok üzüldüm. Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe ki bence böyle devam edecektir, bizim onun arkasında durmamız lazım. Asil bir duruşu var. Allah eksikliğini vermesin. Her şey iyi gidiyorsa, başarılıysak, devam etsin senelerce. Şu anda Önder hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri kim olur, onu şu anda tartışmak istemiyorum. Şans hocamızın. Önce Önder hocamıza imkan tanımamız gerekiyor. Onun yolu açık olsun." dedi.

'KARAVELİ İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Çebi, "Katar'daki Süper Kupa maçında Önder hoca takımın başında olur mu?" sorusuna ise "Olur olur. Neden olmasın? Biz hocamızla o maçtan sonra da devam etmek istiyoruz ama kendimi diğer konulara karşı da tedbirli etmek durumundayım. Hocamla yürümeyi istiyorum. Hocam, iyidir. Tercihimdir. Projelerime uygundur. Yönetim kurulu da arzulu, taraftar da istekli. Önder hocanın hak ettiği bir şeyi, elinden bir başkasının alması mümkün değil. Zaman ne gösterir" şeklinde yanıt verdi.

'BAŞKA BİRİ ALAMAZ'

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Ahmet Nur Çebi sözlerini, "Önder Hoca'nın hak ettiği bir şeyi, Önder Hoca'nın elinden başka birinin alması söz konusu değil" ifadeleriyle tamamladı.