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Haber Giriş: 06.10.2020 - 19:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Beşiktaş'ta Adnan Dalgakıran'dan istifa açıklaması

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Son dakika haberi | Beşiktaş'ta Adnan Dalgakıran'dan istifa açıklaması
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Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, istifa ettiği yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Dalgakıran'ın ardından istifa ettiklerine yönelik haberler çıkan 3 yöneticiden daha açıklama geldi.

A Spor'a konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, "İstifa etmedim. Sadece iletişim görevini bıraktım." ifadelerini kullandı.

3 yönetici daha yalanladı

Öte yandan, Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyelerinden Mesut Urgancılar, Cenk Sümer ve Berkan Gocay, istifa ettiklerine dair çıkan haberleri yalanladı.

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