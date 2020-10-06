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Son dakika haberi | Beşiktaş'ta Adnan Dalgakıran'dan istifa açıklaması
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, istifa ettiği yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Dalgakıran'ın ardından istifa ettiklerine yönelik haberler çıkan 3 yöneticiden daha açıklama geldi.
A Spor'a konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, "İstifa etmedim. Sadece iletişim görevini bıraktım." ifadelerini kullandı.
3 yönetici daha yalanladı
Öte yandan, Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyelerinden Mesut Urgancılar, Cenk Sümer ve Berkan Gocay, istifa ettiklerine dair çıkan haberleri yalanladı.
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