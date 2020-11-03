MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Adem Ljajic tepkiler sonrası vites yükseltti
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Adem Ljajic tepkiler sonrası vites yükseltti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 03.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Adem Ljajic tepkiler sonrası vites yükseltti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Adem Ljajic tepkiler sonrası vites yükseltti
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş’ın Sırp futbolcusu eleştirilere kayıtsız kalmadı.

Sergen Yalçın’ın “Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor” dediği, taraftarın eli belinde ısındığı için tepki gösterdiği Ljajic dünkü idman sonrasında 1 saat ekstra frikik ve şut çalıştı.

Beşiktaş’ta bu sezon en çok eleştirilen oyuncuların başında gelen Adem Ljajic hem teknik direktör Sergen Yalçın’ın kendisi ile ilgili sözlerine hem de taraftarların tepkilerine sahada yanıt vermeye hazırlanıyor. Yalçın’ın maç öncesi Sırbistanlı futbolcu için “Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz” demişti. Ljajic’in eli belinde ısınıp arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşması da taraftarların sert eleştirilerine neden olmuştu.

UTKU iLE EKSTRA ŞUT ÇALIŞTI

Bu sezon görev yaptığı 5 resmi maçın sadece 2’sinde 11’e giren, henüz gol ya da asisti bulunmayan ve son 2 maçta kulübeden çıkamayan Ljajic dünkü idmanla birlikte vites yükseltti. Malatya maçında Sergen Yalçın’ın sonradan oyuna girmesi için bile tercih etmediği 29 yaşındaki futbolcu dün sabahki antrenmanın sonrasında ekstra çalışma yaptı. Kaleci Utku’yu da karşısına alan Ljajic’in ekstra 1 saat boyunca frikik ve şut antrenmanı yaptığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle