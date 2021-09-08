Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi çözülmedi!

Beşiktaş'ta sezon başından beri kadro dışı olan ve takımdan ayrılması istenen Adem Ljajic'te son durum belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Ljajic'in menajeri ile yapılan görüşmelerde an itibariyle orta yol bulunamadı.

Sırp yıldızın 1 yıl daha takımda kalarak sözleşmesini Beşiktaş'ta tamamlayacağı belirtildi.

Geçen sezon sezon siyah-beyazlılarda 24 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.