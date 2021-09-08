Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi çözülmedi!
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic ile yönetim, sözleşme fesih görüşmeleri konusunda anlaşmaya varamadı.
Beşiktaş'ta sezon başından beri kadro dışı olan ve takımdan ayrılması istenen Adem Ljajic'te son durum belli oldu.
TRT Spor'un haberine göre; Ljajic'in menajeri ile yapılan görüşmelerde an itibariyle orta yol bulunamadı.
Sırp yıldızın 1 yıl daha takımda kalarak sözleşmesini Beşiktaş'ta tamamlayacağı belirtildi.
Geçen sezon sezon siyah-beyazlılarda 24 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.