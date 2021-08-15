Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Adem Ljajic kararı! Kadro dışı...
Beşiktaş'ta teknik ekibin kararı sonrasında yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic, henüz bir kulüple anlaşamadı.
Teknik ekibin kararı sonrasında yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic, henüz bir kulüple anlaşamadı.
3.7 milyon Euro’luk yıllık ücreti sebebiyle yönetimin göndermek istediği Sırp 10 numara, eğer ayrılmazsa kadro dışı bırakılacak.
Ljajic’ten açılacak yabancı kontenjanının 8 numara transferinde kullanılabileceği belirtildi.
Siyah-beyazlılarda sezon sonu kontratı bitecek olan Ljajic, geçen sezon 24 maçta oynadı ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.(Fanatik)