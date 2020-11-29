Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Aboubakar'dan Fenerbahçe galibiyeti yorumu: "Bizim için tarihi bir an değil"

Aldıkları galibiyet için "tarihi bir an değil" diyen Aboubakar "Başakşehir maçı öz güven kazanmamız için bizim için çok önemliydi. Aynı takım ruhuyla sahaya çıktık ve bir kişi eksik neler yapabileceğimizi gösterdik. Evet, Beşiktaş burada 15 yıldır kazanamıyordu. Ama bu bizim için tarihi bir an değil." şeklinde konuştu.