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Haber Giriş: 09.11.2020 - 18:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta 4 koronavirüs vakası

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta 4 koronavirüs vakası
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Beşiktaş, 3 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Pozitif bulguya rastlanan futbolcular ile personelin takip, izolasyon ve tedavi sürecine de ilgili protokoller gereği başlandığı kaydedildi.

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